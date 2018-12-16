رياضة | بث حي online .. مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي اليوم مباشر | مشاهدة مباراة Barcelona فى الدوري الاسباني اليوم

بث حي online .. مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي اليوم مباشر | مشاهدة مباراة Barcelona فى الدوري الاسباني اليوم

بث حي online .. مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي اليوم مباشر | مشاهدة مباراة Barcelona فى الدوري الاسباني اليوم

مشاهدة مباراة برشلونة اليوم يدخل فريق برشلونة مباراة اليوم وهو في قمة الليجا برصيد 31 نقطة جمعها من 9 انتصارات و4 تعادلات وهزيمتين، ويسعى أبناء فالفيردي لتحقيق الفوز ومواصلة الانفراد بالقمة، ونجح برشلونة في التأهل لدور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا وهو في قمة مجموعته على الرغم من تعادله في أخر مبارياته أمام توتنهام بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعبه كامب نو، ويخوض ميسي تحديا خاصا في مباراة اليوم لمواصلة تألقه بعدما سجل ثنائية في المباراة الماضية بالليجا أمام إسبانيول في اللقاء الذي انتهى برباعية لصالح البرسا، لايف الآن مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر اليوم الأحد في الليجا.

بث حي online .. مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي اليوم مباشر | مشاهدة مباراة Barcelona فى الدوري الاسباني اليوم

على الجانب الأخر سيدخل فريق ليفانتي مواجهة اليوم وهو يبحث عن تحقيق الانتصار من أجل الدخول في صراع المربع الذهبي والمشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، حيث يحتل الفريق المركز السابع برصيد 22 نقطة جمعها من 6 انتصارات و4 تعادلات و5 هزائم، لايف مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر اليوم الأحد في الدوري الإسباني.

بث حي online .. مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي اليوم مباشر | مشاهدة مباراة Barcelona فى الدوري الاسباني اليوم

ومن المنتظر أن يتم نقل مواجهة برشلونة ضد ليفانتي بث مباشر في العاشرة الا الربع مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الأحد عبر قناة بي ان سبورت الرياضية اتش دي لايف في بث حي ولايف، بي ان سبورت مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر اليوم الأحد 16-12-2018 في الدوري الإسباني.