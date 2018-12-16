رياضة | كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر 16-12-2018 (الدوري الاسباني) Barcelona HD كورة ستار

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كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر 16-12-2018 (الدوري الاسباني) Barcelona HD كورة ستار

يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وليفانتي الاحد 16/12/2018 في الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث يحل فريق برشلونة ضيفاً على نظيره فريق ليفانتي في إطار منافسات الجولة السادسة عشر في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، وتُقام مباراة برشلونة وليفانتي في يوم الأحد الموافق 16 ديسمبر 2018، على أرضية ملعب سيوتات دي فالنسيا بمدينة فالنسيا على الأراضي الإسبانية.

كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر 16-12-2018 (الدوري الاسباني) Barcelona HD كورة ستار

وتُنقل مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر اليوم عبر الإنترنت من خلال موقع الخليج 365 الرياضي لنقل المباريات، ويدخُل فريق برشلونة المباراة ساعياً لتعزيز موقعه في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، فيما يسعى فريق ليفانتي لمحاولة تعزيز موقعه في مقدمة جدول ترتيب البطولة ذاتها بعيداً عن صراع منطقة الهبوط أو حتى وسط الترتيب.

كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر 16-12-2018 (الدوري الاسباني) Barcelona HD كورة ستار

موعد مباراة برشلونة وليفانتي الاحد في الدوري الإسباني لكرة القدم: والقنوات الناقلة لمُباراة برشلونة ضد ليفانتي بث مباشر رابط مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي في الدوري الإسباني لكرة القدم بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة برشلونة وليفانتي في الدوري الإسباني لكرة القدم في يوم الأحد الموافق 16 ديسمبر 2018، على أرضية ملعب سيوتات دي فالنسيا بمدينة فالنسيا على الأراضي الإسبانية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الأحد، في تمام الساعة: الحادية عشر إلا ربع مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية. الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم الإثنين: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة. العاشرة إلا ربع مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.

كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر 16-12-2018 (الدوري الاسباني) Barcelona HD كورة ستار