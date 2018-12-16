رياضة | محمد صلاح يواصل مسلسل "اختفائه" أمام كبار البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يواصل مسلسل "اختفائه" أمام كبار البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق ليفربول في الفوز على مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف مساء اليوم الأحد وذلك خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ساديو ماني هدف ليفربول الأول في الدقيقة 24 قبل أن يتعادل جيسي لينجارد بالدقيقة 33 ومن ثم يضيف السويسري شيردان شاكيري هدفين خلال الدقائق 73 و80.

خاض محمد صلاح المباراة كاملة وواصل مسلسل اختفائه أمام الفرق الكبيرة هذا الموسم فقد فشل في التسجيل في شباك الأندية الكبرى وبالتحديد في بطولة الدوري الإنجليزي.

لعب صلاح مع ليفربول في الدوري الإنجليزي 17 مباراة حيثُ سجل 10 أهداف وصنع 5 أهداف، ولم يسجل صلاح أمام الفرق الكبرى حيث فشل في تسجيل أي هدف في مرمى (توتنهام، مانشستر سيتي، تشيلسي، أرسنال، مانشستر يونايتد)، كما أنه لم يحرز أهداف أمام البلوز في مباراة كأس الرابطة الإنجليزية.

ويحتل فريق ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة بعد 17 جولة حيثُ فاز بـ14 مباراة وتعادل 3 ولم يتلقى أي هزيمة حتى الآن، ويقدم "مو" مستوى جيد.