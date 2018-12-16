الان تتابع الوحدة يعلن التعاقد مع “ميدو” مديرًا فنيًا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

أعلنت إدارة نادي الوحدة التعاقد رسميا مع المصري أحمد حسام ميدو لتولي منصب المدير الفني المؤقت، ومنصب المستشار الفني.

وذكر الحساب الرسمي للوحدة: «أتمت إدارة النادي اتفاقها مع النجم المصري الشهير أحمد حسام ميدو للعمل كمستشار فني للنادي، حتى نهاية الموسم مع إسناد مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم إليه، لحين التعاقد مع جهاز فني جديد».

وكان نادي الوحدة قد أقال البرازيلي فابيو كاريلي من منصب المدير الفني خلال الأسبوع الحالي أعقاب تراجع نتائج الفريق.