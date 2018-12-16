الامارات | ميدو مدرباً للوحدة

شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو مدرباً للوحدة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الوحدة السعودي في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، توصله لاتفاق مع المدرب المصري أحمد حسام "ميدو"، لتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم مؤقتاً لحين التعاقد مع جهاز فني جديد.
وكتب النادي على حسابه الرسمي "أتمت إدارة النادي اتفاقها مع النجم المصري الشهير أحمد حسام " ميدو" للعمل كمستشار فني للنادي حتى نهاية الموسم مع إسناد مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم إليه لحين التعاقد مع جهاز فني جديد".
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