الامارات | بالفيديو: الكشف عن سبب عدم احتفال محمد صلاح بالأهداف

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: الكشف عن سبب عدم احتفال محمد صلاح بالأهداف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت الفترة الماضية جدلاً كبيراً عن سبب عدم احتفال لاعب ليفربول النجم المصري محمد صلاح، وسر نظرته الصارمة تجاه الجمهور الذي كان يتغنى به الموسم الماضي بعدما أحرز أكثر من 40 هدفاً للفريق الإنجليزي، ولكن الأن الوضع اختلف تماماً مع اللاعب وأصبح يرفض الاحتفال وينظر إلى الجمهور دون فرحة فما هو سبب ذلك خاصة مباراة ليفربول الأخيرة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا أمام نابولي والذي أنقذ فيها اللاعب المصري فريقه وصعد به إلى دور الـ 16 في البطولة. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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