شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتفاء بـ«الشحات» يتواصل.. ماذا قالت الصحف الإماراتية؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد الاتحاد الدولى لكرة القدم، «فيفا»، باللاعب حسين الشحات، نجم الفريق الكروى الأول بنادى العين الإماراتى، بعد الفوز العريض الذى حققه الزعيم، أمس الأول على الترجى التونسى بنتيجة 3/0، على ملعب «هزاع بن زايد» فى دور ربع نهائى كأس العالم للأندية، وحسم العين التأهل إلى دور نصف النهائى لمواجهة ريفير بليت الأرجنتينى. ونشر موقع «فيفا» صورة للنجم المصرى وعلق عليها قائلا:«امسك به لو استطعت»، وبعد تألقه فى المباراة وإحرازه هدفاً رائعاً لفريقه.

كما حصل الشحات على جائزة أفضل لاعب فى مباراة «الزعيم» والترجى التونسى، ضمن منافسات الدور ربع النهائى من بطولة كأس العالم للأندية.

ومنح الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» جائزة رجل المباراة للشحات، بعد المستوى المميز الذى قدمه، حيث سجل الهدف الثانى فى الدقيقة الـ18 من الشوط الأول من تسديدة مميزة للغاية.

فى نفس السياق، احتفلت الصحف الإماراتية بالفوز العريض الذى حققه العين على الترجى التونسى، وتأهله إلى دور نصف النهائى من مونديال الأندية.

وقالت صحيفة «البيان»، «الزعيم يستعرض عضلاته على الترجى بطل أفريقيا»، وقالت الصحيفة إن حسين الشحات حظى بتحية كبيرة من جانب جماهير العين عقب تألقه فى مباراة الترجى. وأضافت الصحيفة: «الشحات يا أبهة إيه العظمة دى كلها».. هذا كان هتاف الجماهير عقب هدف العين الثانى، حيث استقبل الجمهور هدف الشحات بفرحة كبيرة.

وعنونت صحيفة «الاتحاد»، «الزعيم يكتب التاريخ فى ليلة القبض على الترجى»، وقالت «كتب العين صفحة جديدة فى سجلات التاريخ، عندما حسم القمة العربية بتفوقه على الترجى التونسى بطل أفريقيا بثلاثية نظيفة، والتأهل إلى نصف نهائى مونديال الأندية». وأضافت الصحيفة: «العين إنه قادم بقوة لقلب تاريخ البطولة العالمية، حينما استهل اللقاء بتسجيل أسرع هدف فى تاريخ البطولة، عبر محمد أحمد بعد دقيقة و19 ثانية، وأتبع ذلك بهدفين عبر حسين الشحات وبندر الأحبابى، أجهز فيها على منافسه فى مباراة تميزت بالحضور الجماهيرى الغفير». فيما كتبت صحيفة «الإمارات اليوم»: «العالمية تنحنى للزعيم.. العين يفوز على بطل أفريقيا ويضرب موعداً مع ريفر بليت»، وقالت الصحيفة «قدم العين مباراة رائعة مواصلاً عروضه القوية بعد الريمونتادا أمام ويلنجتون النيوزيلندى».