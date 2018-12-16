شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يكشف سبب طريقة احتفاله في مباراة الترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حسين الشحات، لاعب وسط العين الإماراتى، إن طريقة احتفاله بالهدف الذى أحرزه فى شباك الترجى التونسى، جاءت بناء على رغبة نجله، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أنه تعرض للضرب والسباب من لاعب الترجى، لهذا رد عليه بإشارة «الثلاثة».

وأشار الشحات فى تصريحات أبرزتها صحيفة «البيان» الإماراتية: «التأهل لنصف نهائى كأس العالم للأندية أهم من تسجيلى لهدف فى مباراة الترجى، ما حدث فى المباراة الأولى كان أمرا صعبا للغاية، لكن أعطانا حافزا من أجل التواجد القوى بالبطولة، وهذا ما حدث أمام الترجى التونسى، وإن شاء الله مسيرتنا تستمر للنهاية».

وتابع: «مباراة ريفير بليت صعبة للغاية، بالطبع الأمر سيكون أسهل لهم لأنها المباراة الأولى للفريق الأرجنتينى، لكن العين سيلعب مباراته الثالثة فى البطولة، وبالتالى قد نعانى من بعض الإجهاد لكن سوف نستغل عاملى الأرض والجمهور، ونحلم بالتأهل للنهائى».

وأضاف «لا يوجد مباراة سهلة عندما تلعب كأس عالم للأندية، كل فريق هو بطل فى قارته، احترمنا الترجى بالشكل المطلوب، لهذا ربنا كرمنا بهدف مبكر للغاية سهل الأمور، وبعد ذلك نجحنا فى إضافة الهدف الثانى، ثم فى بداية الشوط الثانى جاء الهدف الثالث وحالفنا التوفيق».

وواصل «طريقة احتفالى بالهدف جاءت بسبب رغبة ابنى المتكررة، لا أعلم إذا كان قد شاهد ازارو أو مروان محسن أكثر من مرة، لكن دائما كان يطلب منى الاحتفال بتلك الطريقة، وبعد المباراة احتفلت على طريقة سوبر مان».

واختتم «تعرضت للضرب أكثر من مرة من لاعب الترجى، بعد ذلك وجدته يقوم بتوجيه السباب لى، لم أرغب فى أن أحتك باللاعب حتى لا أحصل على أى بطاقة حمراء، وبالتالى فضلت أن أشير له بالثلاثية، رغم كل ما تعرضت له بعد ذلك لم أخرج عن شعورى، والإشارة كانت بسبب غضبى، ولن أفعلها مجددا».

