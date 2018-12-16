جيسوس يهاجم دكة بدلاء الهلال بعد السقوط أمام الحزم

انتقد البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للهلال دكة بدلاء فريقه عقب تلقي الخسارة الأولى في الموسم الحالي من الدوري السعودي للمحترفين بنتيجة (1-2) أمام الحزم في الجولة الـ13 من المسابقة.

وقال جيسوس، خلال المؤتمر الصحفي عقب لقاء الحزم: "نفوز منذ بداية الموسم رغم أن دكة البدلاء لا تقارن بالقائمة الأساسية".

وأضاف: "لا يمكن أن نقلل من قيمة أي خصم، وأنا أؤمن بضرورة احترام الخصوم، وأنا المسؤول عن تلك الهزيمة مثلما كنت مسؤولا عن الانتصارات السابقة".

وعن رأيه في أداء فريق الحزم، رد المدرب البرتغالي بشكل قاطع: "لقد خسرنا لأول مرة في لقاء لم يقدم خلاله المنافس إلا هجمتين فاز بهما، ولقد حاولنا العودة ولم ننجح".

وحوّل الحزم تأخره (0-1) أمام الهلال في الشوط الأول لفوز في الشوط الثاني، لتكون أول خسارة في ملعب جامعة الملك سعود للهلال بالدوري.

وكشف المدير الفني للهلال أنه من طالب بالتعاقد مع المهاجم جوناثان سوريانو، مضيفا: "طلبت التعاقد مع لاعب وسط ولاعب آسيوي آخر".