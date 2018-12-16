ليفربول يستعيد صدارة الدوري الإنجليزي بثلاثية ضد مانشستر يونايتد

حقق فريق ليفربول الإنجليزى، فوزا غاليا على ضيفه مانشستر يونايتد، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب “آنفيلد” معقل الريدز، فى قمة منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”.

افتتح ساديو مانى التهديف لصالح ليفربول ضد مانشستر يونايتد بطريقة رائعة فى الدقيقة 24 من زمن المباراة.

أدرك خيسى لينجارد التعادل للمان يونايتد ضد ليفربول فى الدقيقة 33 من زمن المباراة بعدما سقطت الكرة من يد الحارس البرازيلى أليسون بيكر.

أضاف “البديل” شاكيرى الهدف الثانى لصالح ليفربول فى الدقيقة 72 ثم اختتم الثلاثية فى الدقيقة 83 من زمن المباراة.

ورفع ليفربول رصيده إلى 45 نقطة جاء بها فى المركز الأول بجدول الدوري الإنجليزي متفوقا بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتى صاحب المركز الثانى، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 26 نقطة احتل بها فى المركز السادس.

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