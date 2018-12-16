ميدو مدربا مؤقتا ومستشارا فنيا للوحدة السعودى حتى نهاية الموسم

أعلن نادي الوحدة السعودى، عن اتفاقه مع النجم المصري السابق أحمد حسام ميدو، للعمل كمستشار فني للنادي حتى نهاية الموسم، وإسناد مهمة تدريب الفريق له حتى التعاقد مع مدير فني جديد.

وذكرت الصفحة الرسمية لنادي الوحدة السعودي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: ” أتمت إدارة النادي اتفاقها مع النجم المصري الشهير أحمد حسام ” ميدو ” للعمل كمستشار فني للنادي حتى نهاية الموسم مع إسناد مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم إليه لحين التعاقد مع جهاز فني جديد .

جدير بالذكر أن الوحدة السعودي يلعب ضمن صفوفه الحارس المصري محمد عواد لاعب الاسماعيلي السابق.

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