الإسماعيلي يفوز على القطن الكاميروني بثنائية نظيفة بدورى أبطال أفريقيا

حقق الإسماعيلى فوزًا غاليًا على القطن الكاميرونى بثنائية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 لدورى أبطال أفريقيا.

أحرز هدفى الإسماعيلى باهر المحمدى فى الدقيقة 45، ثم أحرز كريم بامبو الهدف الثانى فى الدقيقة 59، ليصالح الدراويش جماهيره بعد الإخفاق فى البطولة العربية والنتائج السيئة فى الدورى.

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