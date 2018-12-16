شكرا لقرائتكم خبر ميدو مستشار فني ومدرب موقت للوحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أعلنت إدارة نادي الوحدة اليوم توصلها إلى اتفاق مع المدرب والمحلل الفني، المصري أحمد حسام "ميدو" للعمل كمستشار فني للفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم مع إسناد مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم إليه لحين التعاقد مع جهاز فني جديد.

من جهة ثانية، رفضت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الاحتجاج المقدم من النصر، ضد لاعب الوحدة علي النمر.

وأكد الاتحاد أن قراره غير قابل للطعن، مع مصادرة رسوم الاستئناف المدفوعة من قبل النادي.

وكان النصر لجأ إلى اتحاد كرة القدم محتجا على عدم قانونية مشاركة علي النمر مع الوحدة في مباراته ضد النصر ضمن الجولة الـ11 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بفوز الوحدة 2-1، مبينا أن الوحدة أشرك لاعبين من المواليد مع بعضهما في المباراة، هما علي النمر وأحمد عبده جابر، بينما تسمح اللائحة بمشاركة لاعب واحد من المواليد في المباراة، إلا أن الوحدة أكد أن علي النمر يشارك كلاعب سعودي نتيجة حصوله على جواز سعودي سمح له بتمثيل المنتخب.