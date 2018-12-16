شكرا لقرائتكم باهر المحمدى : عقدت جلسة مع رئيس الإسماعيلى ووعدنى بالموافقة على احترافى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر باهر المحمدي لاعب النادي الإسماعيلي عن سعادته من الفوز الذى حققه فريقه على القطن الكاميرونى بثنائية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأحد على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

قال المحمدى فى تصريحات لـ قناة أون سبورت إن احترم المنافس جيدا خصوصا أن الفريق الكاميرونى كبير مؤكدا انه يتمنى سلسلة الانتصارات للدارويش فى الفترة المقبلة.

وتحدث المحمدى عن إمكانية رحيله عن الإسماعيلي فى الفترة المقبلة قائلا :" عقدت جلسة مع رئيس الإسماعيلى ووعدته بأن أقدم أفضل ما عندى للإسماعيلى فى الفترة المقبلة وبعد ذلك يبدى موافقته على عروض الاحتراف الخارجية".

ووعد المحمدي جماهير الإسماعيلى على مواصلة مسيرة الانتصارات فى الفترة المقبلة موجها الشكر لهم على دعم الفريق والوقوف بجانبه بعد سلسلة النتائج السلبية الأخيرة.