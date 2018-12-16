شكرا لقرائتكم أحمد سمير فرج : مكسب الإسماعيلي على القطن جاء بعد تعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ابدى أحمد سمير فرج لاعب الاسماعيلي السابق و الداخلية سعادته لفوز الدراويش على القطن الكاميرونى بهدفين دون رد فى ذهاب دور الـ 32 من بطولة دورى ابطال افريقيا.

وقال أحمد سمير فى تصريحات لـ قناة أون سبورت أن المكسب اليوم جاء بعد تعب من لاعبى الإسماعيلي ، واللاعبين كانو على قدر المسئوليه امام فريق كبير بحجم القطن الكاميرونى .

واشاد سمير فرج بالجهاز الفنى للإسماعيلي على التغيرات خلال المباراة وبالاخص فى الشوط الثانى من اللقاء .

وشدد لعب الاسماعيلي السابق على لقاء العودة فى الكاميرون ، وعلى لاعبى الدراويش التركيز فى مباراة الاياب للصعود الى دور الـ16.

وتابع أحمد سمير فرج أن هدف كريم باميو فى توقيت مثالى من المباراة لان فريق القطن كان يهاجم بشراسه على مرمى الإسماعيلي