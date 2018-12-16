شكرا لقرائتكم تسليم وحدات سكنية للاعبين القدامى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - سلمت جمعية أصدقاء اللاعبين القدامى عن طريق وزارتي الإسكان والعمل والشؤون الاجتماعية، مجموعة من المنازل للاعبين القدامى وذلك بحضور ماجد الحقيل وزير الإسكان وأحمد الراجحي وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
وقال فهد المطوع نائب رئيس الجمعية لـ"العربية": عملنا على هذا الأمر منذ 8 أشهر، وهذا لم يكن ليحصل لولا تكاتف الجهود والتنسيق مع وزارتي الإسكان والعمل.
وأبدى سعيد العويران سعادته بما شاهده في حفل التوزيع، مشيراً إلى أن السعادة كانت واضحة على محيا أفراد عوائل اللاعبين القدامى، واقترح أن يكون هناك فرع للجمعية في أماكن مختلفة بالسعودية.
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