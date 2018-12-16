شكرا لقرائتكم ميدو مستشاراً فنياً في الوحدة.. ومدرباً مؤقتاً للفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت إدارة الوحدة الاتفاق مع المصري أحمد حسام ميدو للعمل كمستشار فني للنادي وتولي تدريب الفريق مؤقتاً حتى التعاقد مع جهاز فني جديد لخلافة البرازيلي فابيو كاريلي الذي عاد إلى البرازيل لتدريب كورنثيانز.

وكتبت إدارة الوحدة عبر حساب النادي على "تويتر": أتمت إدارة النادي اتفاقها مع النجم المصري الشهير أحمد حسام "ميدو" للعمل كمستشار فني للنادي حتى نهاية الموسم مع إسناد مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم إليه لحين التعاقد مع جهاز فني جديد.

وسبق للنجم المصري الذي ارتدى قمصان أياكس وروما وتوتنهام، تولي منصب المستشار الفني لنادي ليرس البلجيكي قبل موسمين، كما درب الفئات السنية بنادي الزملك والفريق الأول "فترتين" والإسماعيلي وكذلك وادي دجلة.