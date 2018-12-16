شكرا لقرائتكم التعاون يبقي البوروندي أميسي عامين إضافيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - جددت إدارة التعاون برئاسة محمد القاسم عقد اللاعب البوروندي سيدريك أميسي لمدة موسمين قادمين بعد التقرير الفني من مدرب الفريق البرتغالي بيدرو إيمانويل والذي أوصى باستمرار متوسط الميدان في صفوف الفريق.

وانتقل أميسي صيف 2017 إلى التعاون قادماً من يونياو ماديرا البرتغالي، واستطاع حجز خانة أساسية بشكل مباشر وشارك في 24 مباراة في النسخة الماضية من الدوري السعودي للمحترفين وسجل 6 أهداف.

وفي الموسم الحالي شارك اللاعب البوروندي في 11 مباراة دورية، سجل خلالها 3 أهداف في شباك الباطن والاتفاق والفتح، مساهماً بوصول فريقه إلى المركز الثالث برصيد 24 نقطة.