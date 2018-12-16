شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير فى الإمارات غداً لحضور قرعة دورى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه صباح غداً الإثنين أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة إلى الإمارات لحضور قرعة دورى البطولة العربية لكرة القدم. من المقرر أن يعود أحمد شوبير إلى القاهرة يوم الثلاثاء عقب إنتهاء مراسم القرعة. وجاءت الفرق الـ8 المتأهلة لربع نهائي البطولة العربية كالتالي: المريخ السوداني - مولودية الجزائر - الأهلي السعودي - النجم الساحلي - الهلال السعودي - الوصل الامارات - الاتحاد السكندري - الرجاء المغربي.

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