شكرا لقرائتكم خبر عن سمير فرج: فوز الإسماعيلى على القطن بهدفين مهم.. ومباراة الإياب صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى أحمد سمير فرج لاعب الاسماعيلي السابق والداخلية سعادته لفوز الدراويش على القطن الكاميرونى بهدفين دون رد فى ذهاب دور الـ 32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا ، مؤكداً أن الفوز جاء فى توقيت مهم للفريق الذى يمر بمرحلة صعبة.

قال أحمد سمير فى تصريحات لـ قناة ONSPORT أن المكسب اليوم جاء بعد تعب من لاعبى الإسماعيلي ، واللاعبين كانو على قدر المسئوليه امام فريق كبير بحجم القطن الكاميرونى .

أشاد سمير فرج بالجهاز الفنى للإسماعيلي على التغيرات خلال المباراة وتحديداً فى الشوط الثانى من اللقاء ، مؤكداً أن لقاء الإياب أمام القطن سيكون صعب للغاية وعلى لاعبى الدراويش التركيز فى مباراة الاياب للصعود الى دور الـ16.

وتابع أحمد سمير فرج أن هدف كريم باميو جاء فى توقيت مثالى من المباراة لأن فريق القطن كان يهاجم بشراسه على مرمى الإسماعيلي وأهدر أكثر من فرصة.