شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..باهر المحمدى: اتفقت مع رئيس الإسماعيلى على الرحيل في حالة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر باهر المحمدي لاعب النادي الإسماعيلي عن سعادته بفوز فريقه على القطن الكاميرونى بثنائية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

قال المحمدى فى تصريحات لقناة "ON Sport" إن الإسماعيلى احترم المنافس جيدا خصوصا أن الفريق الكاميرونى يمتلك خبرة أفريقية مؤكدا أنه يتمنى سلسلة الانتصارات للدارويش فى الفترة المقبلة.

وتحدث المحمدى عن إمكانية رحيله عن الإسماعيلي فى الفترة المقبلة قائلا : "عقدت جلسة مع رئيس النادي ووعدته بأن أقدم أفضل ما لدي فى الفترة المقبلة وتحقيق بطولة للدراويش، كما تم الاتفاق على رحيلى في حالة تلقي عرضًا احترافيًا للسير على نهج محمد صلاح".

وأكد لاعب الإسماعيلى إنه لم يدلى بأى تصريحاته في الفترة الماضية، والحديث عن انتقاله لأى نادي مجرد اجتهادات ليس لها أي اساس من الصحة.

ووعد المحمدي جماهير الدراويش مواصلة مسيرة الانتصارات فى الفترة المقبلة موجها الشكر لهم على دعم الفريق والوقوف بجانبه بعد سلسلة النتائج السلبية الأخيرة.