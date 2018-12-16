شكرا لقرائتكم خبر عن الغرباوى يرحل عن الاتحاد السكندري ويوقع للجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

انتقل محمود الغرباوى حارس مرمى الإتحاد السكندرى رسميا إلى الجونة عقب حصوله على الإستغناء الخاص به من زعيم الثغر مقابل 600 ألف جنيه .

كان الغرباوى قد طلب الرحيل من الإتحاد نظرا لعدم مشاركته بشكل أساسى بالإضافة لوجود الهانى سليمان كحارس أساسي منذ أكثر من 15 عاما وقيام الإتحاد بالتعاقد مع محمود الزنفلي مقابل ه ملايين جنيه وعدم القدرة على بيعه .

وقال الغرباوى فضلت عرض الجونة على الكثير من العروض لرغبتى فى المشاركة ، معترفا بأنه رغم عدم المشاركة فى الإتحاد إلا أنه وجد كل شى رائع فى الإتحاد من مستحقات إلى ملاعب تدريب وملابس ومعاملة طيبة من محمد مصيلحى رئيس النادى مرورا بالجهاز الفنى ، إلا أنه عاد وأكد أن رغبته فى المشاركة كانت السبب الرئيسى وراء رحيله .