شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قرعة كأس مصر لسيدات كرة اليد للموسم 2018 /2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت قرعة كأس مصر لسيدات كرة اليد للموسم المحلى 2018 /2019 عن مواجهة الأهلى لسموحة فى دور الـ 16. فيما يلتقى أصحاب الجياد مع الشمس و الجزيرة مع سبورتنج. بينما تأهل فرق 6 أكتوبر والزهور والطيران والمعادى ومركز شباب العمال إلى دور الثمانية مباشرة. قرعة كرة اليد سيدات

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