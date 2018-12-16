شكرا لقرائتكم خبر عن الأنكل سبب استبعاد الأهلي لوليد سليمان أمام النجوم ..وحقن الحاوي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أكد الجهاز الطبي للنادي الأهلي ان سبب استبعاد وليد سليمان من مواجهة النجوم هو معاناته من الام في مفصل القدم "الانكل" ، ليفضل الجهاز الطبي تجهيزه لمواجهة جيما الاثيوبي.
وقام الجهاز الطبي بحقن اللاعب ضمن برنامج علاجه بعد استبعاده من مواجهة النجوم المقرر اقامتها غدا في للدوري العام، وذلك لتجهيزه لمواجهة جيما الاثيوبي المقرر اقامتها يوم الجمعة المقبل في اياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
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