بمشاركة صلاح.. ليفربول يضرب مانشستر يونايتد بثلاثية.. وعقدة مورينيو مستمرة مع الفرعون (فيديو)

كتب: ضياء السقا

شارك النجم المصري محمد صلاح، في فوز ليفربول على مانشستر يونايتد، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما بملعب آنفيلد، في الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف ليفربول الأول في الدقيقة 24 عن طريق ساديو ماني، الذي استقبل بصدره كرة طولية من فابيانو، ليسكنها ببراعة في الشباك.

فيما تعادل جيسي لينجارد لمانشستر يونايتد، في الدقيقة 33، مستغلا خطأ فادحا من حارس ليفربول أليسون، الذي سقطت الكرة من يده إثر تصديه لعرضية سهلة من لوكاكاو، لتصل للاعب الإنجليزي الذي لم يتردد في وضعها في الشباك.

بعد ذلك سجل شاكيري الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 73 بعد دقائق قليلة من نزوله بدلا من كايتا من تسديدة قوية داخل المنطقة.

ثم أضاف شاكيري الهدف الثالث لفريقه، والثاني له في الدقيقة 80 من تسديدة من على حدود المنطقة.

وشارك صلاح في اللقاء كاملا، ولم يتمكن من فك عقدة مورينيو، ولم يسجل في شباك مانشستر يونايتد، للعام الثاني، بسبب الرقابة القوية التي فرضها المدرب البرتغالي عليه.

وحافظ صلاح على تصدره لقائمة هدافي الدوري بـ10 متساويا مع أوباميانج.

وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد ليفربول إلى 45 نقطة، ليتقدم بفارق نقطة واحدة أمام مانشستر سيتي، أما مانشستر يونايتد فتوقف رصيده عند 26 نقطة في المركز السادس.

شاهد أهداف المباراة