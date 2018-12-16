موعد مباراة الأهلي ونجوم المستقبل في الدوري.. والقنوات الناقلة.. وتغييرات اضطرارية بتشكيل "يوسف" تحت أنظار "لازارتي"

كتب: ضياء السقا

يستضيف الأهلي، نظيره نجوم المستقبل، في السابعة مساء الإثنين، على ملعب السلام، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ12 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل المارد الأحمر اللقاء منتشيا بفوزه منذ أيام على جيما الإثيوبي، بهدفين نظيفين، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وتعاقد الأهلي مع الأوروجواياني، لازارتي، لتدريب الفريق الأحمر لمدة موسم ونصف، خلفا للفرنسي باترس كالديرون.

وبعد خسارة الأهلي اللقب الإفريقي، والخروج من البطولة العربية، قرر مجلس إداراة الأهلي إقالة الفرنسي، باترك كارتيرون من تدريب الفريق لسوء النتائج، وتعيين محمد يوسف كمدرب مؤقت لحين البحث عن مدير فني أجنبي جديد، كما تم الاستغناء عن مايكل ليندمان مدرب الأحمال، بالإضافة إلى تكليف سيد عبد الحفيظ،، بالقيام بأعمال مدير الكرة، لاستعادة الانضباط.

ويحتل الأهلي المركز التاسع برصيد 20 نقطة بعد أن خاض 10 مباريات فقط، ويبقى له لقاءات مؤجلة، فيما يحتل الفريق الصاعد للدوري الممتاز حديثًا المركز الثاني عشر برصيد 17 نقطة.

قائمة وتشكيل الأهلي

وأعلن الجهاز الفني للأهلي قائمة فريقه التي تواجه النجوم وجاءت كالتالي :

هشام محمد و إسلام محارب و أحمد حمودي و مؤمن زكريا ووليد ازارو و أيمن اشرف و علي لطفي وعمرو السولية و أحمد علاء و كريم نيدفيد و مروان محسن و محمد الشناوي وأحمد الشيخ و باسم علي و ميدو جابر و محمد هاني و ناصر ماهر و أحمد حمدي وساليف كوليبالي ومحمد شريف.

ويغيب حسام عاشور عن المباراة بسبب الإصابة، كما يتواصل غياب أحمد فتحي، علي معلول، جونيور أجايي لنفس السبب، فيما تم استبعاد شريف إكرامي، وعاد محمد الشناوي من الإصابة.

ومن المتوقع أن يبدأ محمد يوسف المدير الفني المؤقت اللقاء بتكشيل مكون من:

محمد الشناوي

أيمن أشرف - أحمد علاء - كوليبالي - محمد هاني

عمرو السولية - كريم نيدفيد

وليد سليمان - ناصر ماهر - أحمد الشيخ

مروان محسن

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