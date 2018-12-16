كتب: ضياء السقا
انتهى الشوط الأول من قمة ليفربول ومانشستر يونايتد، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاء هدف ليفربول الأول في الدقيقة 24 عن طريق ساديو ماني، الذي استقبل بصدره كرة طولية من فابيانو، ليسكنها ببراعة في الشباك.
شاهد هدف ماني
فيما تعادل جيسي لينجارد لمانشستر يونايتد، في الدقيقة 33، مستغلا خطأ فادحا من حارس ليفربول أليسون، الذي سقطت الكرة من يده إثر تصديه لعرضية سهلة من لوكاكاو، لتصل للاعب الإنجليزي الذي لم يتردد في وضعها في الشباك.
شاهد هدف لينجارد
شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. ماني يسجل هدفا رائعا لليفربول.. وأليسون يُهدي مانشستر يونايتد التعادل بخطأ فادح على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الموجز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الموجز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .