بالفيديو.. ماني يسجل هدفا رائعا لليفربول.. وأليسون يُهدي مانشستر يونايتد التعادل بخطأ فادح

كتب: ضياء السقا

انتهى الشوط الأول من قمة ليفربول ومانشستر يونايتد، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف ليفربول الأول في الدقيقة 24 عن طريق ساديو ماني، الذي استقبل بصدره كرة طولية من فابيانو، ليسكنها ببراعة في الشباك.

شاهد هدف ماني

فيما تعادل جيسي لينجارد لمانشستر يونايتد، في الدقيقة 33، مستغلا خطأ فادحا من حارس ليفربول أليسون، الذي سقطت الكرة من يده إثر تصديه لعرضية سهلة من لوكاكاو، لتصل للاعب الإنجليزي الذي لم يتردد في وضعها في الشباك.

شاهد هدف لينجارد