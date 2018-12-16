رسميًا.. ميدو مديرا فنيا مؤقتا للوحدة السعودي ومستشارا للنادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن نادي الوحدة السعودي، تولي المدرب المصري أحمد حسام ميدو، مهمة المستشار الفني للفري، بالإضافة لتدريب الفريق بشكل مؤقت.

ونشر الحساب الرسمي للوحدة عبر تويتر:" أتمت إدارة النادي اتفاقها مع النجم المصري الشهير أحمد حسام " ميدو " للعمل كمستشار فني للنادي حتى نهاية الموسم مع إسناد مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم إليه لحين التعاقد مع جهاز فني جديد .

ويملك ميدو عدد من التجارب في التدريب بالدوري المصري، حيث تولى تدريب فرق الزمالك ووادي دجلة والإسماعيلي في وقت سابق.

وقرر نادي الوحدة السعودي إقالة البرازيلي فابيو كاريلو، المدير الفني للفريق، وذلك عقب الخسارة من الاتفاق بهدفين لهدف، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر بالدوري السعودي.