باهر المحمدي يكشف عن اتفاق مع رئيس الإسماعيلي للموافقة على رحيله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد باهر المحمدي، مدافع الإسماعيلي ومنتخب مصر، أن فوز فريقه على القطن الكاميروني، في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، يعد أمرا جيدا ومريح قبل مواجهة العودة بعد أيام.

وحقق الإسماعيلي فوزًا مطمئنا على حساب القطن الكاميروني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، والتي أقيمت على ستاد الإسماعيلية.

أحرز هدفي الإسماعيلي باهر المحمدي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، قبل أن يضيف البديل كريم بامبو الهدف الثاني في الدقيقة 58.

وقال المحمدي في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة، إن الإسماعيلي يمر حاليا بكبوة بعد النتائج المتذبذبة في الدوري والخروج من البطولة العربية، لكن المرحلة المقبلة ستشهد تحسن في الأداء والنتائج.

وأضاف، أن جميع اللاعبين في الإسماعيلي عازمون على تحقيق نتيجة إيجابية في الفترة المقبلة ومن بينها التأهل لدور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية بعد تخطي عقبة القطن الكاميروني.

وعن رحيله عن الإسماعيلي في الفترة المقبلة، أكد مدافع المنتخب الوطني، أنه مع مرور الوقت يشعر بالاستقرار داخل قلعة الدراويش، ويحترم جميع الفرق التي ترغب في الحصول على خدماته.

وأوضح، أنه توصل لاتفاق مع رئيس نادي الإسماعيلي، منحه خلاله الأخير وعدا بالسماح له بالرحيل بعد تحقيق انجاز بنهاية الموسم مع الإسماعيلي.

وأشار إلى أن رئيس نادي الإسماعيلي سيسمح له بالرحيل بعد نهاية الموسم وتحقيق انجاز يرضي جماهير الدراويش.