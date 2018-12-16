الإسماعيلي يحقق فوزًا مريحا أمام القطن ويقترب من مجموعات دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

حقق الإسماعيلي فوزًا مطمئنا على حساب القطن الكاميروني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، والتي أقيمت على ستاد الإسماعيلية.

أحرز هدفي الإسماعيلي باهر المحمدي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، قبل أن يضيف البديل كريم بامبو الهدف الثاني في الدقيقة 58.

وتقام مباراة الإياب يوم السبت المقبل في الكاميرون.

وتأهل الإسماعيلي لملاقاة القطن الكاميروني، بعدما تخطي عقبة "ميساجير نجوزي" البوروندي في دور الـ64 بثلاثة أهداف لهدف وحيد ذهابا وإيابا.

وبدأ محسن أبو جريشة، مدرب الإسماعيلي المؤقت، عن تشكيل الدراويش للمباراة والذي جاء كالتالي: محمد فوزي، وباهر المحمدي، ومحمد مجدي، ومحمود متولي، وطارق طه، وعبدالرحمن مجدي، نادر رمضان، ومحمد صادق، وعماد حمدي، وكريستوفر ميندوجا، وشكري نجيب.

مرت الدقائق العشرة الأولى دون خطورة على مرمى الفريقين، وانحصر اللعب في وسط الملعب بمباراة هادئة.

وفي الدقيقة 17، سدد محمد صادق كرة قوية بالقدم اليسرى مرت بجوار القائم بقليل، في أول كرة خطيرة للإسماعيلي على مرمى القطن.

بعدها انطلق باهر المحمدي بسرعته من الجانب الأيمن، ولعب عرضية ليخرج حارس القطن ويُنهي خطورة الهجمة.

وأخطأ حارس القطن في التعامل مع ركنية للإسماعيلي، لتسقط لشكري نجيب، الذي سدد الكرة في القائم من الخارج، لتستمر نتيجة التعادل.

استمر الشوط الأول بنفس النتيجة، حتى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، التي أعلنت عن الهدف الأول للدراويش برأسية باهر المحمدي، التي سكنت مرمى الفريق الكاميروني، ليطلق بعدها الحكم صافرة نهاية الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، ضغط القطن لإدراك التعادل، وأتيحت له أكثر من فرصة، بدأت بضربة حرة مباشرة تصدى لها حارس الإسماعيلي، قبل ركنية أخطا فوزي في إبعادها ليحولها طارق طه لركنية.

وأجرى أبو جريشة تبديلا في الدقيقة 57 لإعادة تنشيط الهجوم، بنزول كريم بامبو بدلا من شكري نجيب.

مر بامبو وسدد من أول لمسة ولكن مرت بجوار القائم، لينطلق بعدها باهر المحمدي في الدقيقة 58، ويلعب كرة عرضية ليحولها بامبو قوية في المرمى، معلنا الهدف الثاني للدراويش.

وأجرى أبو جريشة تبديلا آخر بنزول محمد الشامي بدلا من عبدالرحمن مجدي.

وتعرض نادر رمضان لإصابة قوية في الركبة ليخرج باكيا، ويحل بدلا منه حسني عبدربه في الدقيقة 80.

واستمرت الدقائق الباقية دون تغيير في النتيجة، ليفوز الإسماعيلي بهدفين نظيفين.