الأهلي يوضح لمصراوي.. لماذا أستُبعد وليد سليمان من لقاء النجوم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ريهام حمدي:

أوضح محمد يوسف القائم بأعمال المدير الفني للنادي الأهلي، سبب استبعاد وليد سليمان لاعب وسط الفريق من قائمته لمواجهة النجوم غدًا الاثنين.

وأشار يوسف في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن استبعاد وليد سليمان جاء بسبب معاناته من إجهاد في كاحل القدم خلال الأيام الماضية.

وقال يوسف: "وليد سليمان يعاني من إجهاد في كاحل القدم اليسرى، والإصابة كانت مؤلمة جدًا بالنسبة له خلال الفترة الماضية".

وأكمل: "حاولت أن أقوم بإراحته خلال الأيام الماضية ولكنه ما زال يعاني من الألم، ولذلك فهو بحاجة إلى فترة للعلاج".

واختتم: "وليد سليمان حصل على حقنة بالفعل في بداية علاجه الذي بدأ منذ أمس السبت".

الجدير بالذكر أن الأهلي سيلتقي مع النجوم غدًا الاثنين في السابعة مساءً، في مباراة مؤجلة من الجولة 12 للدوري المصري الممتاز.