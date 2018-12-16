شاهد.. إبراهيم سعيد يدافع عن محمد صلاح

محمد صلاح

كتب - عادل أبوالفضل

دافع إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك الأسبق، عن أداء محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، في مباراة الفريق أمام مانشستر يونايتد.

وقال سعيد عبر حسابه الشخصي على

موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" أن حفيظ دراجي معلق مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد متحامل على محمد صلاح نجم ليفربول.

وأوضح "الخطأ من بويجن كلوب في توظيف محمد صلاح في الملعب".

يذكر أن ليفربول فاز على مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الاحد، على ملعب آنفيلد في الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.