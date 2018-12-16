علاء مرزوق يُكرم منطقة القليوبية لكرة القدم

كتب - محمد عبد الحميد

استقبل الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية بحضور الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية الكابتن وحيد خلوي رئيس منطقة القليوبية لكرة القدم و الكابتن محمد طه نائب رئيس

المنطقة وابراهيم هيكل عضو وجمال الدين محمد عضو و عبد المنعم حسن رئيس لجنة المسابقات ومحمود علام رئيس لجنة حكام المنطقةوقد تم تكريمهم من قبل المحافظ .وفي هذا اللقاء أكد الدكتور علاء مرزوق عن ضرورة وجود فريق للقليوبية في الدوري الممتاز ، ووعد الصبروط بالعمل على الارتقاء بالنشاط الرياضي بالمحافظة وبذل قصارى الجهد من أجل خدمة الشباب والرياضة.