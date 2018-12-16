بالفيديو.. ليفربول يقسو على مان يونايتد بثلاثية ويستعيد صداراة الدوري الإنجليزي

كتب - عبدالرحمن أبوهاشم

حقق فريق ليفربول فوزًا كبيرا ومهما على نظيره مانشستر يونايتد في ديربي إنجلترا، في المباراة التي جمعت بينهما ، على ستاد أنفيلد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

اقتنص السنغالي ساديو ماني هدف تقدم ليفربول في شباك مانشستر يونايتد في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة ساحرة من فابينو لاعب وسط الريدز خلف ظهر المدافعين، وصلت إلى ماني الذي استلم

وسدد الكرة في شباك دي خيا.

وسجل جيسي لينجارد هدف تعادل مانشستر يونايتد جاء الهدف بعد كرة عرضية من لوكاكو أخطأ أليسون حارس ليفربول في إبعاد الكرة عن مرماه لترتد من يده إلى لينجارد الذي سدد في الشباك، في الدقيقة 35، ليعلن تعادل اليونايتد.

واضاف شاكيري هدف الفوز للريدز في الدقيقة 74، بعدما حل

بديلا للاعب نابي كايتا في الدقيقة 70. قبل ان يضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 80.

سيطر لاعبو ليفربول على مجريات اللعب وأهدرو العديد من الفرص أمام المرمى، في حين تراجع لاعبو مان سيتي للدفاع واعتمدو على الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة على مرمى اليسون، لتنتهي المباراة بفوز كبير لليفربول بثلاثة أهداف لهدف.

بهذا الفوز رفع ليفربول رصيده الى النقطة 45 يعتلى بها صداراة الدوري الإنجليزي، في حين تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 26 في المركز السادس.

شاهد أهداف مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد....