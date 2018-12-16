رسميًا.. ميدو مديرا فنيا مؤقتا للوحدة السعودي

أعلن نادي الوحدة السعودي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي،"تويتر" عن تولي المدرب المصري أحمد حسام ميدو، منصب المدير الفني بشكل مؤقت. وقال نادي الوحدة عبر تويتر: "أتمت إدارة النادي اتفاقها مع النجم المصري الشهير أحمد حسام ميدو للعمل كمستشار فني للنادي حتى نهاية الموسم مع "أتمت إدارة النادي اتفاقها مع النجم المصري الشهير أحمد حسام ميدو للعمل كمستشار فني للنادي حتى نهاية الموسم معإسناد مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم إليه لحين التعاقد مع جهاز فني جديد". وكان نادي الوحدة السعودي قد قرر إقالة البرازيلي فابيو كاريلو، المدير الفني للفريق، عقب الخسارة من الاتفاق بهدفين لهدف، بالدوري السعودي.

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