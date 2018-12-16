شاهد.. شاكيري يسجل هدفا ثالثا لليفربول في شباك مانشستر يونايتد

كتب - عبدالرحمن أبوهاشم

تقدم فريق ليفربول بالهدف الثالث في شباك مانشستر يونايتد بديربي إنجلترا، في المباراة التي تجمع بينهما حاليًا، على ستاد

أنفيلد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل الهدف شاكيري في الدقيقة 80 من عمر اللقاء لتصبح النتيجة تقدم الريدز بثلاثة أهداف لهدف ولا تزال المباراة جارية.

شاهد هدف ليفربول الثالث في شباك مان يونايتد....