بالفيديو.. شاكيري يمنح ليفربول هدف التقدم الثاني في شباك مانشستر يونايتد

كتب - عبدالرحمن أبوهاشم

تقدم فريق ليفربول بالهدف الثاني في شباك مانشستر يونايتد بديربي إنجلترا، في المباراة التي تجمع بينهما حاليًا، على ملعب

استاد أنفيلد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل الهدف شاكيري في الدقيقة 74 من عمر اللقاء لتصبح النتيجة تقدم الريدز بهدفين لهدف ولا تزال المباراة جارية.

شاهد هدف ليفربول الثاني في شباك مان يونايتد....