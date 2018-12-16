بالفيديو.. الإسماعيلي يهزم القطن الكاميروني 2/0 بدوري الابطال

حقق فريق الإسماعيلي فوزًا هامًا على نظيره القطن الكاميروني بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الدور 32 الثانيمن بطولة دوري أبطال أفريقيا.
سجل هدفي الإسماعيلي باهر المحمدي في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول واضاف كريم
وكان الإسماعيلي قد تأهل إلى دور ال32 بعدما فازعلى لو ميساجير نجوزي البوروندي في الدور التمهيدي الأول، بثلاثة أهداف لهدف بمجموع المباراتين.
شاهد أهداف مباراة الإسماعيلي والقطن الكاميروني بدوري الابطال....
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