بعد خطئه أمام مانشستر يونايتد..أرقام سلبية لحارس ليفربول

كتب- محمد معتز صلاح الدين:

حسم التعادل الإيجابي نتيجة الشوط الأول من مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في ديربي إنجلترا، في المباراة التي تجمع بينهما حاليًا، على ملعب استاد أنفيلد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل جيسي لينجارد هدف تعادل مانشستر يونايتد جاء الهدف بعد كرة عرضية من لوكاكو أخطأ أليسون حارس ليفربول في إبعاد الكرة عن مرماه لترتد من يده إلى لينجارد الذي سدد في الشباك، في الدقيقة 35، ليعلن تعادل

اليونايتد.

ويأتي أليسون في المركز الثالث في ترتيب الحارس الذي قاموا بأخطاء تسبب في دخول مرماهم هدف، حيث أخطأ أليسون مرتين حتى الأن في الدوري بعد لينو حارس أرسنال وبيجوفيتش حارس بورنموث الذي يمتلكان 3 أخطاء حتى الأن.

الرقم السلبي الأخر هو أن أليسون قد أرتكب أخطاء مباشرة أدت إلى أهداف في البريميرليج عددها (أثنين) لهذا الموسم أكثر مما أرتكب

مينيوليه وكاريوس حارسي ليفربول مجتمعين طوال الموسم الماضي.

ويدخل مانشستر يونايتد المباراة بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، دون ضغوط كبيرة، خاصة وأنه لا ينافس على لقب بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بل يكتفي فقط بضمان حجز مقعد له في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.

بينما يدخل ليفربول مواجهة مانشستر يونايتد ويرغب بالانتصار وحصد الثلاث نقاط من أجل مواصلة الحفاظ على صدارته في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي. وزاد فريق مانشستر سيتي الضغوطات على ليفربول بعد أن حقق الفوز على إيفرتون بثلاثية مقابل هدف، لينتزع الصدارة مرة أخرى من كتيبة يورجن كلوب.