جيجز ينتقد أداء لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد أمام ليفربول في الشوط الأول

أنتقد راين جيجز أسطورة مانشستر يونايتد، مهاجم الفريق روميلو لوكاكو، بعد أدائه السيئ في الشوط الأول أمام ليفربول والذي قد انتهى منذ قليل بتعادل الفريقين إيجابيًا بهدف لكل منهما والتي تقام على ملعب استاد أنفيلد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال جيجز عن أداء لوكاكو في الشوطالأول " المهاجمين دائما ما يحاولون الكرات السيئة إلى كرات جيدة من أجل التسجيل".
وتابع " لوكاكو يقوم بعكس ذلك يحول الكرات الجيدة إلى كرات سيئة!".
ويدخل مانشستر يونايتد المباراة بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، دون ضغوط كبيرة، خاصة وأنه لا ينافس على
بينما يدخل ليفربول مواجهة مانشستر يونايتد ويرغب بالانتصار وحصد الثلاث نقاط من أجل مواصلة الحفاظ على صدارته في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي. وزاد فريق مانشستر سيتي الضغوطات على ليفربول بعد أن حقق الفوز على إيفرتون بثلاثية مقابل هدف، لينتزع الصدارة مرة أخرى من كتيبة يورجن كلوب.
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