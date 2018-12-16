رياضة | عاجل.. شاكيري يضرب شباك اليونايتد بالهدف الثالث (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. شاكيري يضرب شباك اليونايتد بالهدف الثالث (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل السويسري شيردان شاكيري لاعب وسط فريق ليفربول الهدف الثالث لفريقه في شباك مانشستر يونايتد باللقاء المقام بينهما بالجولة السابعة عشر من الدوري. وجاء هدف شاكيري الثالث في الدقيقة 80 من الشوط الثاني بعدما سجل هدفه الأول في الدقيقة 72 ليرفع حصيلة ليفربول لثلاثة أهداف مقابل هدف.

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