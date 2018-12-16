رياضة | موقعه مرتقبة بين ألماظة والبلاستيك بالقسم الثالث

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تقام يوم الثلاثاء المقبل الساعة الثانية والنصف عصرا مباراة ألماظة والبلاستيك المؤجلة من الجولة 12 للمجموعة السادسة للقسم الثالث مجموعة القاهرة على ملعب ألماظة. يأتي ألماظة في المركز السابع بقيادة جمال تركى برصيد 28 نقطة، ويعتمد على نجومه خالد سعد وأحمد عامر ومصطفى صلاح وإبراهيم أسامة والبلاستيك في المركز الرابع بقيادة تامر عبد الخالق برصيد 29 نقطة. ويعول تامر عبد الخالق على نجومه محمد الأسيوطي وخالد عبد الناصر وحسان محمد ولوحه وريكو والحسينى طه. ويبقى لفريق البلاستيك 4 مباريات مؤجلة مع فريق الشرطة والقومى والاتصالات والمرج. جاء الترتيب كالتالي: 1- السكه 42 نقطة 2- الشرطة 33 نقطة 3- الاتصالات 31 نقطة 4- البلاستيك 29 نقطة 5- التامين 28 نقطة 6- بهتيم 28 نقطة 7- الماظه 28 نقطة 8- العبور 21 نقطة 9- القومى 20 نقطة 10-الغابه17 نقطة 11- الاميريه 14 نقطة 12-المرج14 نقطة 13- اسكو 13 نقطة 14-منشيه ناصر نقتطين

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