رياضة | عاجل.. شياكري يسجل هدف ليفربول الثاني في شباك اليونايتد (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. شياكري يسجل هدف ليفربول الثاني في شباك اليونايتد (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل السويسري شيردان شاكيري لاعب وسط فريق ليفربول الهدف الثاني لفريقه في شباك مانشستر يونايتد باللقاء المقام بينهما بالجولة السابعة عشر من الدوري. وجاء هدف شاكيري بعد مشاركته في الدقيقة 72 من على مقاعد البدلاء بديلاً للغيني نابي كيتا، ليضع من جديد ليفربول في المقدمة.

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