رياضة | الزمالك يتدرب مرتين على ملعب القطن التشادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يتدرب مرتين على ملعب القطن التشادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبين على الملعب الذي يستضيف مباراة القطن التشادي الأحد المقبل في إياب دور الـ32 للكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك يتدرب مرتين على ملعب القطن التشادي

وتغادر بعثة الزمالك فجر الخميس المقبل قبل موعد المباراة ب٣ أيام حيث سيتدرب الفريق يومي الجمعة والسبت على ملعب المباراة فيما يحدد المدير الفني جروس مكان التدريب الأول يوم الخميس بعد وصول البعثة لفندق الإقامة بتشاد.

وتمنح لائحة الاتحاد الإفريقي الحق للفريق الضيف في خوض تدريبين على ملعب المباراة كونه من النجيل الصناعي.

وكان السويسري جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد منح لاعبيه راحة غدا الإثنين على أن يستأنف الفريق مرانه الثلاثاء.

يذكر أن الزمالك حقق الفوز بالأمس في لقاء الذهاب بسباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب بتروسبورت.