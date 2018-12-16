كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيورنتينا يهزم إمبولي ويستعيد نغمة الانتصارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حقق فيورنتينا الفوز على ضيفه إمبولي بثلاثة أهداف لواحد، اليوم الأحد، في الجولة الـ16 من الدوري الإيطالي لكرة القدم في المباراة التي احتضنها ملعب أرتيميو فرانكي (فلورنسا).
وجاء فوز فيورنتينا بعد 8 مباريات على التوالي لم يعرف فيها طعم الفوز في مسابقة الدوري.
تقدم الضيوف في البداية (الدقيقة 24) بواسطة رادي كرونيتش، لكن أصحاب الأرض أدركوا التعادل (الدقيقة 40) بواسطة كيفين ميراليس، ثم تقدموا عبر جيوفاني سيميوني (الدقيقة 59)، قبل أن يضع بريان دابو هدف الاطمئنان (الدقيقة 78).
بهذا الفوز رفع فيورنتينا رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد إمبولي عند 16 نقطة في المرتبة الـ16.
وحمل الهدفان توقيع جيانلوكا كابراري (الدقيقة 66) وفابيو كوالياريلا (الدقيقة 69).
بهذا الفوز رفع سامبدوريا رصيده إلى 23 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد بارما عند 21 نقطة في المركز الـ12.
أما ساسولو فتمكن من الفوز خارج الديار على حساب مضيفه فروسينوني بهدفين حملا توقيع لورينزو ارياودو بالخطأ في مرماه (الدقيقة 44) ودومينيكو بيراردي (الدقيقة 58).
شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | فيورنتينا يهزم إمبولي ويستعيد نغمة الانتصارات على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .