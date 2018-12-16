رياضة | عاجل.. تغييرات مفاجئة في تشكيل الأهلي أمام النجوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تغييرات مفاجئة في تشكيل الأهلي أمام النجوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر محمد يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إجراء بعض التغييرات في تشكيل فريقه في مباراة الغد أمام النجوم والمؤجلة من الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المنتظر أن يعود أحمد علاء إلى قلب الدفاع بجوار ساليف كوليبالي، بعدما غاب عن مباراة جيما الأثيوبي في دوري أبطال إفريقيا لعدم قيده في قائمة الفريق الإفريقية، فيما يحرس علي لطفي مرمى الفريق الأحمر بدلا من المصاب شريف إكرامي، بينما يعود كريم نيدفيد للعب في وسط الملعب، على أن يقود محمد هاني الجبهة اليمنى، فيما يلعب أحمد الشيخ في مركز الجناح الأيمن بعد غيابه عن المباراة السابقة في إفريقيا.تعاقد النادي الأهلي مع الأوروجواياني "مارتين لازارتي" لتولي المهمة الفنية للفريق خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للفريق.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير السيرة الذاتية للأروجواياني "لازارتي" المدرب المُحتمل للأهلي:-

- وُلد "لازارتي" في 20 مارس لعام 1961 في مدينة "مونتيفيديو" بأوروجواي، لأب أسباني وأم أوروجوايانية، وكان يلعب في مركز الدفاع.

- لعب "لازارتي" خلال مسيرته الكروية للعديد من الأندية في "أوروجواي" أبرزها، ريستريتاس وسنترال إسبانيول ورامبلا جونيورز وديفينسور سبورتينج، وناسيونال دي فوتبول والذي توج معه بأربعة ألقاب، أبرزها الفوز بكأس ليبرتادوريس عام 1988.

- كما لعب "لازارتي" ضمن صفوف فريق ديبورتيفو لاكورونيا الأسباني 4 مواسم، ونجح في قيادة الفريق للتأهل إلي الدوري الاسباني "الليجا"، وشارك معه في 35 مباراة بالبطولة في الموسم التالي، وساهم في إنقاذ الفريق من الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

- بدأ مسيرته التدريبية في سن 35 عامًا مع فريق رامبلا جونيورز الأوروجوياني، وحصل معه علي المركز الثاني في الدرجة الأولى في بطولة "كلوسورا" عام 1996.

- بعد رحيله عن "رامبلا" تولي تدريب عدة أندية أبرزها، رينتستاس و بيلا فيستا وريفير بليت وناسيونال ومونتيفيديو وريال سوسيداد الاسباني، وميلوناريوس الكولومبي، ويونيفيرسيداد بطل تشيلي

- وكان لـ"لازارتي" تجربة تدريبية عربية مع نادي الوصل الاماراتي عام 2002.

- حقق "لازارتي" عدة إنجازات خلال مشواره التدريبي أبرزها:

• حقق لقب الدوري الأوروجوياني 3 مرات مع فريق ناسيونال مواسم 2004-2005، 2005-2006، 2015-2016.

• توج بلقب دوري الدرجة الثانية في اوروجواي عام 2004 وقاده لدوري الدرجة الأولي.

• قاد فريق ريال سوسيداد إلي الدوري الاسباني الممتاز عام 2009

• توج بلقب الدوري التشيلي "أبيريتورا" عام 2014 مع فريق يونيفيرسيداد دي تشيلي

• حصد كأس تشيلي وكأس السوبر عام 2015 مع يونيفيرسيداد دي تشيلي

- آخر المحطات التدريبية لـ"لازارتي" كانت مع فريق ناسيونال بطل أوروجواي ورحل عنه في ديسمبر 2017، ولم يتولي تدريب أي فريق.