رياضة | كول كورة HD | بث مباشر ماتش ليفربول ومانشستر يونايتد | اون لاين لايف ليفربول اليوم بث مباشر اليوم 16/12/2018 | coolkora

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كول كورة HD | بث مباشر ماتش ليفربول ومانشستر يونايتد | اون لاين لايف ليفربول اليوم بث مباشر اليوم 16/12/2018 | coolkora

أكدت شبكة “أوبتا” العالمية للأرقام والإحصائيات، على أن النجم السنغالي ساديو ماني لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، يواصل الإبداع على ملعب أنفيلد معقل فريقه، وذلك بعد تسجيله هدفًا ضد مانشستر يونايتد.

ووفقاً للصحيفة الشهيرة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فإن الدولي السنغالي ساديو ماني الذي يبلغ من العمر 26 عاماً، ساهم بـ12 هدفًا في أخر 16 مباراة له بالدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد معقل فريقه ليفربول.

كول كورة HD | بث مباشر ماتش ليفربول ومانشستر يونايتد | اون لاين لايف ليفربول اليوم بث مباشر اليوم 16/12/2018 | coolkora

وأشارت إلى أن ساديو ماني لاعب ساوثهامبتون السابق، يتألق بشكل غير عادي عندما يلعب على ملعب أنفيلد، حيث سجل 9 أهداف وقام بـ3 تمريرات حاسمة مع ليفربول في أخر 16 مباراة ببطولة البريميرليج.

وتقام الأن مباراة من العيار الثقيل، بين ناديي ليفربول ومانشستر يونايتد، ضمن الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، على ملعب أنفيلد معقل الريدز.

كول كورة HD | بث مباشر ماتش ليفربول ومانشستر يونايتد | اون لاين لايف ليفربول اليوم بث مباشر اليوم 16/12/2018 | coolkora