رياضة | HD يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر بدون تقطيع | يلا شووت | Yalla Shoot | Yalla-Shoot

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وأضاف: “سندخل المباراة بكل قوة، مثلما نفعل دائمًا، وأتمنى أن تكون مواجهة للذكرى، كما حدث أمام إيفرتون”.وواصل: “عندما توقع لليفربول، يجب أن تعلم أنك ستواجه مباريات صعبة مثل هذه، مع شغف الجماهير”. واستطرد: “في مباراة الديربي (ضد إيفرتون) الجماهير غادرت في غاية السعادة، وأتمنى أن يتكرر هذا المشهد مجددا، أمام مانشستر يونايتد.. تمثيل ليفربول شرف”.

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