رياضة | يلا شوت الجديد : بث مباشر سريع مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد liverpool Now | جودة عالية HD | كورة ستار الأسطورة

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يلا شوت الجديد : بث مباشر سريع مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد liverpool Now | جودة عالية HD | كورة ستار الأسطورة

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

ويمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر Live يلا شوت الجديد كورة ستار الأسطورة للبث المباشر كورة أون لاين، مباراة اليوم بين الفريقين تمثل صراعا خاصًا لكل فريق، فليفربول يأمل لكسر عقدة اليونايتد فالريدز لم يحققوا الفوز عليه في الدوري منذ أكثر من 4 أعوام تحديدا في مارس عام 2014، أما مورينهو الذي قاد فريقه هذا الموسم لبداية سيئة جعلت الكثير ينادي باقالته فإنه يسعى لتأكيد سيطرته في المواجهات المباشرة بين الأندية الكبار.

نتيجة المباراة:

يلا شوت الجديد : بث مباشر سريع مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد liverpool Now | جودة عالية HD | كورة ستار الأسطورة

وصل فريق مانشستر يونايتد لملعب الأنفيلد.

يجري الآن لاعبو الفريقين عمليات الإحماء بملعب اللقاء.

صلاح أساسياً في المباراة

دخول اللاعبون للملعب

جماهير ليفربول تبدأ في غناء نشيد فريقهم

بداية الشوط الأول من المباراة

الدقيقة 1: خطأ لصالح فان دايك

الدقيقة 2: تمريرة من صلاح باتجاه فرمينو وتسديدة ولكن للركنية

الدقيقة 4: هدف أول لصالح مانشستر ولكن تسلل

الدقيقة 9: هجمة خطيرة للريدز بثيادة محمد صلاح والهدف الاول ضائع

الدقيقة 14: تسديدة قوية على مرمى دي خيا ولكن أعلى العارضة

الدقيقة 22: عرضية من راشفور ولكن ضربة مرمى لصالح ليفربول

الدقيقة 24: الهدف الأول عن طريق ماني بعد استلام وتسديدة باليسرى وتقدم ليفربول 1-0

الدقيقة 32: 13 دقيقة على نهاية الشوط الأول وتفوق ليفربول مستمر

الدقيقة 34: مرتدة لليونايتد وعرضية من لوكاكو وهدف التعادل عن طريق لينجارد

الدقيقة 37: تدخل قوي من لوكاكو على كيتا والحكم يوجه له الكارت الأصفر

الدقيقة 42: تسديدة من فرمينو ولكن الدفاع حاضر

مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر

مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر Live مشاهدة يلا شوت الجديد كورة ستار الأسطورة للبث المباشر، ويأمل مشجعي الريدز في الفوز لاسيما مع عودة محمد صلاح للتهديف بقوة فالمصري قد أحزر “هاتريك” في المباراة السابقة أمام بورنموث وقاد ليفربول للعبور لدور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا على حساب نابولي الثلاثاء الماضي.

يلا شوت الجديد : بث مباشر سريع مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد liverpool Now | جودة عالية HD | كورة ستار الأسطورة