رياضة | الإسماعيلي يهزم القطن بثنائية ويقترب من مجموعات دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يهزم القطن بثنائية ويقترب من مجموعات دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز الإسماعيلي على القطن الكاميروني بهدفين نظيفين في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، على استاد الإسماعيلية.

سجل هدفي الإسماعيلي في شباك القطن باهر المحمدي في الدقيقة 47 من الشوط الأول، وأضاف كريم بامبو الهدف الثاني في الدقيقة 58.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم السبت المقبل في الكاميرون حيث يحتاج الإسماعيلي للتعادل أو الخسارة بهدف للتأهل للمجموعات.