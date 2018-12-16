رياضة | الإسماعيلي يهزم القطن بثنائية ويقترب من مجموعات دوري الأبطال

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فاز الإسماعيلي على القطن الكاميروني بهدفين نظيفين في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، على استاد الإسماعيلية.
سجل هدفي الإسماعيلي في شباك القطن باهر المحمدي في الدقيقة 47 من الشوط الأول، وأضاف كريم بامبو الهدف الثاني في الدقيقة 58.
ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم السبت المقبل في الكاميرون حيث يحتاج الإسماعيلي للتعادل أو الخسارة بهدف للتأهل للمجموعات.
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